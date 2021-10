Lumelauatäht sai 15 kuud pärast surma isaks

Pullin teatas juunis, et ta saab lapse. CNN kirjutas, et Ellidy Pullin kasutas rasestumiseks munaraku kehavälist viljastamist ning Alex ja Ellidy Pullinil oli selline plaan olnud juba aastaid. Pullini sõnul unistasid nad aastaid lapsevanemateks saamisest ning nüüd saigi ta emaks.

„Sinu isa ja mina unistasime sinu sünnist aastaid. Mul on suur au teatada, et väike osa Chumpy fenomenist on taas selles maailmas,” kirjutas Ellidy Pullin Instagramis.