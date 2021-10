TIPPHETKED | Unistus aastalõputurniirist elab! Kontaveit pääses Rumeenias juba poolfinaali

"Tundsin, et suutsin täna oma taset tõsta. Mul oli vastas tugev mängija. Teadsin, et pean olema valmis pikemaid pallivahetusi mängima ja olema agressiivne," kommenteeris Kontaveit vahetult peale matši intervjuus endisele Rumeenia tippmängijale Alexandra Dulgherule.

Dulgheru, kes kohtus Kontaveidiga 2018. aasta French Openi teises ringis, uuris eestlannalt, mis on tema viimaste aastate arengu taga. "See on olnud pidev protsess. Olen oma mängu ja füüsise kallal tööd teinud ja see on läinud järjest paremaks. Mul on alati olnud head löögid, aga viimastel kuudel olen olnud stabiilsem ja väljakul olemist nautinud."