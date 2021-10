OTSE DELFI TV-s | Kalev/Cramo võõrustab Eesti-Läti liigas Tartu Ülikooli

Kalev/Cramo hoiab turniiritabelis kahe võidu ja ühe kaotusega kuuendat positsiooni. Tartu Ülikool/Maks&Moorits on seni kaotanud kõik kolm matši ja sellega ollakse eelviimasel ehk 13. kohal. Viimane on kõik viis mängu kaotanud Rakvere Tarvas. Tabeliliider on kõik neli kohtumist võitnud BK Ventspils.