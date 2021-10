Veerandfinaali jõudnud Anett Kontaveit: vaimselt oli raske mängu alustada

"See oli väga raske matš keerulise vastasega," sõnas Kontaveit mängujärgsel pressikonverentsil. "Talle meeldib väga sisetingimustes mängida. Servisin aga hästi ja mängisin agressiivselt. Olen väga rahul, et suutsin kohtumise võita."

Kontaveit jäi avasetis murdega taha 1:2, kuid suutis seejärel murda omakorda kahel korral Van Uytvancki pallingu ning minna kohtumist 5:2 juhtima. Eestlanna võitis esimese seti lõpuks 6:3. "Alguses ma ei mänginud väga hästi," tunnistas ta. "Tegin kohe esimeses servigeimis väga palju vigu. Vaimselt oli raske mängu alustada, keeruline oli olukorrale keskenduda. Mõtlesin, et nii pikk mäng on veel ees. Mingi hetk sain aga sellest üle ja paremini mängu sisse."

Kontaveit ja Van Uytvanck olid vastamisi neljandat korda. Omavaheline seis on nüüd viigis 2:2.

Eestlannale oli siseturniiridel juba 12. järjestikuseks võiduks. Kuidas on Kontaveit seda suutnud? "Ma polegi niimoodi sellele mõelnud. Võtan ühe mängu korraga," sõnas tennisist. "Loomulikult pole lihtne, aga annan endast kõik."

Järjekordsel turniiril mängiv Kontaveit tõdes, et ülitiheda mängugraafikuga toimetulemine on paras katsumus. "Käin füsioterapeudi juures ja püüan võimalikult palju puhata. Keha annab tunda, aga üritan endast parima anda. Motivatsiooni on mul palju," sõnas ta.