Takamoto Katsutal seisab ees keeruline otsus: kellega koostööd jätkata?

28-aastane jaapanlane on tänavu teinud koostööd kolme erineva kaardilugejaga. Aastat alustas ta pikaaegse kaardilugeja Daniel Barrittiga, kellega ta lõpetas hooaja kuuel esimesel etapil esikuuikus ning teenis Safari rallil karjääri esimese poodiumi.

Rally Estonial tegi aga Barritt ühelt hüppelt maandumisel nii õnnetult liiga seljale, et pole seejärel enam ühelgi rallil võistelnud. Belgia etapil oli Katsuta stardis Keaton Williamsiga. Kreeka etapp jäi aga kahel mehel vahele, sest vahetult enne rallit pidi Williams perekondliku hädajuhtumi tõttu Suurbritanniasse naasma. Soomes ja Kataloonias tegi Katsuta koostööd iirlase Aaron Johnstoniga, kellel lõppes hiljuti koostöö Oliver Solbergiga.

"Ma olen nende mõlemaga väga rahul. Tahaksin mõlemaga jätkata, aga tean, et mul saab olla vaid üks kaardilugeja. Pean selle valiku tegema," tõdes Katsuta. "Kataloonia ralli teel tundsin, et Daniga on koostöö mugavam, aga etapi järel tundsin end väga mugavalt ka Aaroniga."