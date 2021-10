Tervisemured PSG-s: Mbpappe jääb vähemalt ühest matšist kõrvale, küsimärgid ka Messi kohal. Kui kaugel on Ramose debüüt?

PSG klubi teatas kodulehel, et 22-aastane Mbappe on kimpus kõrvapõletikuga. Prantslane naaseb esialgse plaani kohaselt treeningutele järgmise nädala alguses.

Küsimärgid on ka Lionel Messi kohal, kes neljapäevase treeningu vahele jättas. Goal.com-i teatel on argentiinlane hädas kerge jalatraumaga. PSG peatreener Mauricio Pochettino teatas mängueelsel pressikonverentsil, et Messi osas tehakse otsus reedel enne kohtumist.