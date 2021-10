„„Pealtnägija” helistas mulle ja alustas juttu niimoodi, et ma olen välja öelnud, et soovin ühte poissi maailma tippu aidata, kuid rahastusega on probleeme ja võib minna nii nagu Katrina Lehisega,” meenutas Nelis-Naukas intervjuus väljaandele Lääne Elu.

Nelis-Naukas rääkis, et oli võtnud mõtlemisaega ja nädal hiljem otsustas, et annab intervjuu koos oma venna Peeter Nelisega. „Vend andis pool tundi intervjuud, mina tund aega,” rääkis Nelis-Naukas. „Saates ei öelnud vend ühtegi sõna.” Saate järel ütles Nelis-Naukas, et teda on petetud, sest lisaks pettusega saatesse meelitamisele tuli saatest välja, et lõiku on ettevalmistatud kaks kuud.

Eilat lükkab süüdistused ümber