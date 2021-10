Vigastustega kimpus Välk Balti Hokiliiga finaalkohtumistel kaasa ei löö

''Kahjuks pidime raske südamega tegema otsuse, et ei saa praegusel hetkel Balti Hokiliiga finaalturniiril osaleda," kommenteeris Välk 494 esindaja Timo Lauri. "Algne optimism asendus kiirelt reaalsusega, kui pidime tunnistama, et mitme mängija trauma tõttu ei saa me täiskoosseisuga Liepajasse sõita ning väga lühikese pingiga ei saa pakkuda turniiril piisavalt põnevaid lahinguid."