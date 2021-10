Oktoobri alguses kukkunud ja vasaku käe pöialt vigastanud Kelly Sildaru on traumast hästi paranenud. Sel nädalal võeti kips maha ning edaspidi tuleb viga saanud koha kaitsta lahasega. Võistlemiseks ja treenimiseks on seetõttu vaja leida suuremad kindad. Juba laupäeval lendab ta koos treener Mihkel Ustaviga Austriasse, et valmistuda hooaja avalöögiks. Samal ajal on mõeldud ka hooaja põhieesmärgile ehk Pekingi olümpiamängudele.