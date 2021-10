Ukraina saalijalgpall: favoriidid õigustavad oma staatust

Pärast seda kui Hersoni Prodexim eelmisel aastal Uraganile meistritiitli loovutas, oodati Ukraina suurklubilt uuel hooajal märkimisväärset spurti. Võimalik, et see kurikuulus spurt on treenerite poolt planeeritud hooaja hilisemasse ossa või hoopiski play-off’i, kuid praegu meenutavad hersonlaste etteasted heal juhul eelmise aasta omi. 2021/22 meistrivõistluste algust võib Prodeximi jaoks hoopiski läbikukkunuks pidada: üks võit kolmes voorus Sokoli üle (4 : 0), keda peeti hooaja peamiseks autsaideriks, lüüasaamine HITi käest (3 : 5) ja viik Energiaga (3 : 3), mille tulemusena on „veskimehed“ end tabeli keskpaika sättinud. Ehkki pärast niivõrd ebaõnnestunud starti tegid hersonlased neljast võidust koosneva seeria, mis võimaldas neil tõusta turniiritabelis kolmandale kohale. Võitudeseeriasse kuulub olulise tähtsusega mäng Uragani vastu ja „veskimeestele“ tuleb au anda: selleks põhimõtteliseks mänguks häälestasid nad endid suure võitlusvalmidusega ja hankisid olulise võidu minimaalse eduseisuga 2 : 1.