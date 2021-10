Podcast “Kuldne geim” | Milline on Eestis kohtunike teenistus ja kui suurt eelarvet vajaks esinaiskond eurosarjas osalemiseks?​

*Kes võivad tänaste piirangute valguses Eestis võrkpalli mängida ning millised erandid on tehtud meistriliigaklubidele?

*Saaremaa esiliigaklubi oli sunnitud hooaja lõppenuks kuulutama juba oktoobris.

*Tiit meenutab humoorikat seika, kuidas üks tuntud Eesti võrkpallur temaga mängu ajal rääkima tuli, et mõne lisasekundi puhata.

*Esimene kohtunik Itaalia tippklubi euromängul. Eriline mäng mitte ainult eestlasele, vaid teatud põhjustel ka itaallastele.

*Millised on võrkpallikohtuniku peamised ülesanded?

*Mängija kehakeel reedab tihti kohtunikule rohkem kui sõnad.

*Kas šokolaadikarbi tohib kohtunikule enne mängu anda?

*Kui palju on Eestis kohtunikke ja milline on nende teenistus?

*Pafi ennustusmängus selgub, et Rivo on jätkuvalt mees teiselt planeedilt.

*Pärnu ja TalTechi telemäng pakkus omajagu huvitavat.

*Kas Toms Švansist saigi diagonaalründaja?

*Pärnu brasiillasest sidemängija ei paista sidemängija moodi olevat.

*Kas Pärnu kadumine võrkpallikaardilt on täna laual?

*Uus nädal, vana küsimus: mis saab Saaremaa Võrkpalliklubi euromängust?

*Renet Vanker Itaaliasse?

*Tänane Võrkpall24 ülekanne näitab ära, kas esiliiga parimal klubil oleks taseme poolest üldse asja meistriliigasse.

*Naiste võrkpallinädala kokkuvõte.

*Kas Eesti parim naiskond võiks osaleda järgmisel hooajal eurosarjas ja millised oleksid sel juhul kulud?