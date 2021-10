DELFI VIDEO | Kelly Sildaru: ei oska öelda, kuidas paranev käsi hüpetele reageerib

"Soovitatav ei ole selle käe peale enam kukkuda. Kannan lahast ja sõidan sellega. Vaatan, kuidas see sõitmist mõjutab: kas ma saan keppe käes hoida või mitte, kuidas ma saan vasaku käega haardeid võtta. Ma ei oska öelda, kuidas käsi hüpetele reageerib ja kas äkki on valus. Aga praegu tundub, et ma saan trennides hüppeid teha ja käsi ei sega," rääkis Sildaru Delfi videointervjuus.