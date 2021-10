Greta Jaanson võitis mainekal USA regatil kaheksapaadil hõbemedali

„See oli suur üllatus, nad on väga kõvad, ja me pole neist aastaid jagu saanud,“ rääkis Pärnus sõudjateed alustanud Jaanson, kelle sõnutsi ei puudunud sõidust ärevad hetkedki. „Võtsime Kanada naistele järele, ühtäkki olid meil aerud koos. Siiski õnnestus sellest mängust puhtalt välja tulla, enesekindel ja konkreetne sõit taastada,“ rõõmustas kahekordse olümpiahõbeda Jüri Jaansoni tütar.

„Huvitav on fakt, et Gretaga samas naiskonnas sõudis kaks eksmaailmameistri tütart: lisaks Gretale 1997. aastal ühepaadil tiitli võitnud Jamie Koveni järeltulija Lucy,“ muigas papa Jaanson.

Kuidas õnnestub noorsõudjal õpinguid ja treeninguid ühildada? „See on lihtne, kui rutiin ja mõnus rütm paika saada. Trenni tegemiseks on aeg väga piiratud,“ rääkis Pärnu sõudeklubi kasvandik, kelle sõnul on USA-s elu palju intensiivsem.