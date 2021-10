VIDEO JA FOTOD | Vigastusest paranev Kelly Sildaru tutvustas pressikonverentsil olümpiahooaja plaane

Sildaru murdis oktoobri alguses Šveitsis kämblaluu ja seetõttu jäi vahele hooaja esimene MK-etapp. Tema hooaja avastart on 19.–20. novembrini Stubais toimuval MK-etapil, kus on kavas pargisõit.

"See oli käevigastus. Jalgade ja keha treenimist see kuidagi ei seganud. Olen saanud teha kõike, mida vaja. Paar päeva tagasi sain kipsist lahti, aga paar nädalat tuleb kanda (pehmet) lahast. Nüüd, kui lähen Austriasse, sõidan ja võistlen lahasega. Ma ei oska öelda, kui mugav või ebamugav see on, aga saame hakkama," rääkis Sildaru pressikonverentsil.