Valusa õhtu järelkaja: Kalev käkkis ise mängu ära, loomulikult tulnuks teha viga

Korvpallirahvas jaguneb kahte leeri. Ühed arvavad, et kolmepunktilises eduseisus tuleb viimastel sekunditel vastasele viga teha ja saata mängija vabaviskejoonele, võttes sellega ära kolmepunktiviske võimaluse. Teised leiavad, et viga pole vaja teha, kaitses tuleb lihtsalt mängida nii, et vastane ei leiaks võimalust kaugviset proovida. Kus peitub tõde?