Venemaa Tyumen: ambitsioonikas naasmine Meistrite liigasse

Meistrite liiga reeglite järgi viib iga grupp läbi grupivooru ühest ringist koosneva miniturniiri formaadis, mille võõrustajaks on üks selle osalejaist. Neljanda grupi mängud, kuhu loosi tahtel on sattunud Venemaa asemeister, toimuvad Itaalia linnas Riminis. Lisaks Pesarole, kellest ongi saanud miniturniiri võõrustaja, on Tyumeni vastasteks Kasahstani Kairat ja Tšehhi Plzeň ning tuleb tunnistada, et enne mängude algust on üsna keeruline jõudude lõplikku jaotumist ennustada – igal meeskonnal on komplekt trumpe, mida ta parketil kasutada ihkab.

Seda märgib ka Tyumeni president Aleksandr Popov: „Kairat on faktiliselt Kasahstani koondis, kes tegi eduka etteaste hiljutistel maailmameistrivõistlustel. Almatõlased on meie grupi favoriidid. Itaalia meistri Pesaro koosseisus on ka neli mängijat Argentina koondisest, kes on maailmameister ja praegune maailma asemeister. Tõsi, Itaalia meistrivõistlustel ei ole Pesaro hetkel esikohal. Plzeň on Tšehhi saalijalgpalli liider, meeskond, kellel on iseloomu.“

Ehkki praegusteks Meistrite liiga mängudeks on Tyumenil kõige ambitsioonikam eesmärk ja klubi kavatseb saada õiguse eliitvooru läbiviimiseks: „Oleme oma tugevuses kindlad ja oleme suisa esitanud UEFAle taotluse Tjumenis eliitvooru grupiturniiri läbiviimiseks,“ teatas Popov.

Tegemist on Tyumeni teise katsega särada oma meisterlikkusega kõige kõrgemal Euroopa tasemel ja siberlaste fännid ootavad oma lemmikutelt kindlasti vähemasti 2019/20. hooaja edu kordamist. Toona tulid Venemaa esindajad põhivoorus teisele kohale, edestades Kasahstani Ayati ja Leedu Vytise, kuid lastes kuulsal Barcelonal endast ette minna. Selles eliitvoorus finišeeris Tyumen aga esimesena, minnes mööda sellestsamast Ayatist, Horvaatia Novo Vrijemest ja Lissaboni Sportingust. Siberlased saadi pidama alles finaalneliku mängudes: kõigepealt said nad lüüa Murcia käest (1 : 2), mängus kolmanda koha eest aga jäid alla teisele Venemaa klubile – KPRFile –, kaotades mängujärgses penaltiseerias (2 : 2, koos penaltitega 1 : 3).