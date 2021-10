Anett Kontaveit pingutab Rumeenias väsimuse kiuste: tulin siia ainult aastalõputurniiri pärast

"Kui seda võimalust poleks, siis ei oleks mul seda turniiri mõistlik mängida. Järjest on mängitud nii palju mänge - USA-st otse Moskvasse (ja nüüd Rumeeniasse). Kõike seda on väga palju olnud," rääkis Kontaveit mängujärgsel pressikonverentsil.

"Praegu motiveerib mind kõige rohkem see, et mul on võimalus aastalõputurniirile pääseda. See on see, mille pärast ma siin pingutan. Muidugi pole see lihtne - see on suur pingutus nii vaimselt kui ka füüsiliselt. Aga kui on selline eesmärk seatud, siis poleks mõistlik seda mitte üritada saavutada," lisas ta.

WTA aastalõputurniir peetakse 10.-17. novembrini Guadalajaras (Mehhiko). Koha kindlustamiseks tuleks Kontaveitil Rumeenia turniir võita.

Seejuures oleks tal igal juhul võimalik Mehhikosse kohale sõita. Nimelt on igal aastalõputurniiril lisaks kaheksale mängijale kaasas kaks varuvõistlejat. Kui keegi peaks turniiri jooksul saama vigastada, võtab varuvõistleja tema koha endale.

Kontaveiti sõnul võib ta aga varuvõistleja kohast loobuda, eesmärk on ikkagi mitte lihtsalt kohale sõita, vaid mängida. "Ma ei tea, kas ma läheks sinna varumängijana. Seda peab arutama," lausus ta.

Lisaks on teada, et aasta lõpus tõuseb Kontaveit maailma edetabelis esikümnesse. Tegu on olnud eestlanna kauaaegse unistusega.

"Teadsin, et kui Moskva turniiri võidan, siis nii see läheb. See on väga suur asi. See on eesmärk, mis mul on terve karjääri jooksul olnud. Nüüd peab uued unistused seadma. Kui hooaeg läbi on, peab selle peale mõtlema," rääkis Kontaveit.

Rumeenia turniiri teises ringis kohtub Kontaveit belglanna Alison Van Uytvanckiga (WTA 61.), kes alistas 6:4, 6:4 Montenegro tennisisti Danka Kovinici (WTA 76.).

"Van Uytvanckile sobib siseväljakute kate. Tal on lamedad löögid ja ta servib päris korralikult. Kindlasti raske vastane, aga ma ei ole väga palju jõudnud veel selle mängu peale mõelda. Üritan võimalikult palju füsiode juures käia ja keha taastada, et ennast homme võimalikult hästi tunda," ütles Kontaveit.

Karjääri jooksul on Kontaveit võitnud ühe ja Van Uytvanck kaks omavahelist matši, aga pärast 2018. aastat pole nad vastamisi läinud.