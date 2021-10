Terviseamet alustab koroonanõudeid eirava Sparta spordiklubi osas menetlust, võimalik on klubi sulgemine

Terviseameti kommunikatsioonijuht Imre Kaas teatas Delfile, et täna ja homme on Sparta spordiklubil aega esitada arvamusi, tõendeid ja vastuväiteid.

Alates esmaspäevast on Eestis spordiklubidesse pääsemiseks kohustuslik esitada koroonatõend (kas vaktsineerimise või viimase kuue kuu jooksul läbipõdemise kohta), aga Sparta spordiklubi on tõendi kontrollimisest keeldunud.

"Terviseamet tegi Sparta Spordiseltsile 14. oktoobril ettekirjutuse, millega kohustas klubi viivitamatult täitma nakkusohu tõrjumiseks Vabariigi Valitsuse korraldusega seotud nõudeid. Terviseamet on korduvalt kontrolltoiminguga tuvastanud, et klubi neid nõudeid ei täida. 22. oktoobril rakendati ettekirjutuse täitmiseks sunniraha, kuid sellest hoolimata on ettekirjutus täitmata ja klubi jätkab rikkumist.