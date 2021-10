Kolmekordne Euroliiga võitja lõpetas ülipika karjääri

"See on olnud üks pikka ja hiilgav karjäär. Mul on olnud põnevaid seiklusi üle kogu maailma, olen nautinud kogu teekondi ning kõiki suhteid, mis on tekkinud," vahendas Eurohoops Anderseni sõnu. "Tänan oma perekonda, vendi, õdesid, vanemaid, abikaasat ning kõiki teisi, kes on mind aastate jooksul toetanud."