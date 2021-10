TAGASELJAJUTUD | FCI Levadia: kes kipub autoga sattuma ebameeldivatesse olukordadesse? Kes oli omal ajal Tartu nõutuim poissmees?

Pole veel näinud, et ta oleks millegi või kellegi peale närvi läinud. Ebaserblaslikult vaikne ning rahulik inimene, kelle vastu jalgpalliväljakul ma isiklikult väga mängida ei tahaks. Käivad jutud, et tal on Türgis maja, mida ta üürib välja ühele endisele Manchester Unitedi mängumehele. Eestis ringi liikumiseks kasutab suurele mehele kohaselt Fiati sõiduautot.

Kindel pole, aga äkki peaks mees olema Guinnessi rekordite raamatus: pole lihtne ülesanne kolmes järjestikuses mängus punast kaarti hankida! Hästi suure südame ja naljasoonega positiivne kuju, kes mõistab nalja. Alles sai 20aastaseks, aga piltidelt on näidanud, et kodumaal on tal (peaaegu) AMG Mercedes (siiski mitte päris sama mis meie spordidirektoril).

Väliselt rahuliku fassaadi taga on ülimalt enesekindel isiksus, mis suure tõenäosusega aitab tal karjääris veelgi suuremaid samme edasi teha. Üllataval kombel on ka kindel, et võidab mind foot-tennis’es. Vahele on pandud terve paagitäis Circle K kütust. Senimaani on lahing pidamata ning kasutangi võimalust, et küsida ajakirja kaudu: „Kus oled?“ Sõidab ringi punaka džiibiga, ilmselt Honda.

Ei ütleks, et mehel hakkas mõni nädal tagasi viies aastakümme jooksma. Läbinisti positiivse ellusuhtumisega inimene, kelle näol on 24/7 naeratus. Ilma suurema probleemita võiks pärast karjääri lõppu anda välja õpetliku raamatu, kus jagab positiivselt elatud elu põhimõtteid ka teistele. Sõidab halli Mersuga.

Väike pallivõlur, kellest on saanud täielik oma jope. Hästi abivalmis ning soe inimene. On valmis oma sünniriigis eestlasi võõrustama kombel, nagu see sealmail kombeks on. Aastal 2010 või 2011 oli meil Thbilisis eurosarjamäng ning pärast mängu kutsus ta mõned poisid endale külla õhtusöögile. Kui kunagi kellelgi on võimalust, siis tasub kindlasti selle seiga kohta uurida! Istumise all kuldset karva Lexus, millel üks lähituli endiselt ei tööta.

Grupeeringu Antonov-Vaštšuk-Podho üks eestvedajaid ning selle hierarhias väga kõrgel. Temaga seoses meenub alati üks seik, kui ma käisin Austrias üht klubi uurimas ja mulle öeldi, et olen hotellis koos teise eestlasega. Mul polnud õrna aimugi, kellega tegu, ning kui hotelli kohale jõudsin ning ukse avasin, siis leidsin eest PlayStationiga mängiva Ilja. Kuskil eikellegimaal Austria nurgas! Just soetas uue uhke valge Volkswageni linnamaasturi, R-Line loomulikult.

Manchester Cityst, aga telefonis näiteks Fodeni numbrit pole. Ilmselt parima löögi ja tsenderdusega mängija Eesti liigas. Suur tantsu- ega laulumees pole, aga arvan, et tulevikus võiks olla edukas vlogger. Meeldib teha lühivideoid elust ning jätta mulje, et ta tegelikult ei filmi. Liikumiseks kasutab koos Abdallahiga sõidujagamisteenuseid.

On võtnud enda kanda meeskonnakaaslaste harimise toidu- ja joogivaldkonnas: late pole kohv, vaid lihtsalt piim; ananass ei käi pitsa peale ja ketšupi kasutamine toidus on kriminaalselt karistatav. Kui ta läks Tallinnas uut korterit vaatama, siis ootamatul kombel muutus esialgne hind kahekordseks, kui Uggè oli öelnud, et võtab tolle korteri ära. Loomulikult oli ta selga pannud oma kõige viisakamad ja kallimad riided, mida Itaaliast pärit moedisainerid loonud on. Sõitudeks kasutab meeskonnakaaslaste teenust.

Mees, kellele on antud selline anne, et ta võiks jalgpalli mängida ilma järgmiste tavajalgpallurile oluliste asjadeta: soojendus, jõusaal, foam rolling, mobiilsus, sööduharjutus, aktivatsioon, vaimne treening, taastumine, massaaž, jäävann, mini band, vesi. Ringi liigub valget värvi sport-Škodaga.

Brent Lepistu

poolkaitsja, 1993

Meeskonna kaptenina on tal privileeg igal hommikul kohvi kõrvale peatreeneri kabinetist läbi käia. Seega algab pahatihti tema tööpäev suuremat sorti raputusega. Brent on alati valmis vestlema väga sügavatel ja tõsistel teemadel ning tal on alati oma arvamus. Ilmselt pole vaja lisada, et kaubanduslikku välimust on tal kuhjaga, ning TikToki abil juba teatakse, et ringi sõidab ta Saksa lipulaeva toodanguga.

Amir Natho

poolkaitsja, 1996

Jälle üks mängija, kellele on kõrgemalt poolt midagi jalgpallilist kaasa antud. Pikalt pole veel meie meeskonnas olnud, aga tundub, et tegemist on suuremat sorti romantikuga ning pikema jututa on ta valmis ilusale neiule sületäie roose saatma. Natukene kõrgeks on standardid selles osakonnas ajanud, aga väidetavalt pidavat Eestis olema vähemalt üks naisterahvas, kes talle sümpaatse mulje jättis. Autot pole, sõidab tavaliselt Brendi ja Zakaga.

Rasmus Peetson

poolkaitsja, 1995

Kasutab hästi tihti selliseid väljendeid, millest ma mitte midagi aru ei saa. „Flex’ima“ ja „jubagi“ on vaid mõned näited. Proovige tähelepanelikult vaadata, kui ta teiega vestleb. Tal on komme hästi kergelt pea kuklasse ja nina ülespoole ajada (mingi Pärnu teema ilmselt, sest Robert Kirsil on sarnane komme). Ringi liigub Kiaga, millel on sportsummuti. Ilmselt peab selle varsti välja vahetama, sest saab lapsevanemaks.

Marko Putinčanin

poolkaitsja, 1987

Härrasmees. Väga viisakas, kaalutletud, intelligentne ning heade kommetega inimene. Iga asi, mida teeb või ütleb, on läbi mõeldud ja kaalutletud. Ilmselt oleks kaugemas tulevikus edukas ka Serbia poliitikas. Eestisse kolinult ostis pisikese Mazda, millega jõudis juba ka avarii teha.

Mark Oliver Roosnupp

poolkaitsja, 1997