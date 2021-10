Avo Keel avameelselt: lootsin suuremat tööd ja tähelepanu Läti võrkpalliliidu poolt

Hooajale tagasi vaadates arvab Keel, et koondis oleks Läti alaliidu poolt tahtnud rohkem tähelepanu. „Nägime ülemusi ääretult vähe – kui võrdlen kahe riigi alaliidu presidenti, siis pole küsimustki. Sinna minnes lootsin suuremat tööd nende poolt. Mingi ametlik tänamine on vist plaanis, aga EM-ilt koju saabudes tegi meedia oma tööd ja sellega asi piirduski,“ ütles ta ning sõnas, et meeskonnal oleks seda huvi kindlasti vaja olnud.

Vaatamata sellele, et treener peab ennast noorte võrkpalli teemal võhikuks, on tal mõttes paari aasta pärast just noored enda käe alla võtta ning spordialas tippu viia. Keele sõnul ei ole tema eesmärk olla peatreener, vaid isegi tahaks teise treeneri tööd proovida – järgida metoodikat ja olla toetav jõud. „Ma ei ole varjanud seda, et need kes tegelevad algajatega, peavad kõvad tegijad olema, see pole lihtne töö. See näitab ka, miks ma tunnen ennast noorte treenimisel ebakindlalt, mul puudub pedagoogiline haridus ja olen harjunud olema mängijana tipus, kus pole mingit viisakust,“ sõnas ta.