Vägevas hoos AC Milan kerkis Itaalias liidriks

Kohtumise ainsa värava lõi 14. minutil Olivier Giroud . Suvel Londoni Chelseast Milani siirdunud Giroud' (35) arvel on Serie A -s kuue mänguga neli väravat.

Milanile oli see ühe viigi kõrvale üheksandaks võiduks. Vaid korra varem on Milan võitnud Serie A-s hooaja esimesest kümnest mängust üheksa. Sellega saadi viimati hakkama hooajal 1954/1955.