Dopinguskandaal Ukrainas: riiklik antidopinguagentuur manipuleeris aastaid reeglitega ja töötas sportlaste kasuks

WADA algatas 2019. aastal uurimise nime all "Operatsioon Hercules", mille käigus on leitud tõendeid, et Ukraina antidoping (NADC) on oma kontorites korraldanud sportlastele põhjendamatuid etteteatamisega dopingukontrolle.

Lisaks on leitud tõendeid, et alles tänavusel aastal raporteeris NADC teadlikult kuuest võistlusel võetud proovist kui võistlusvälisest proovist. Vahe on aga selles, et teatud ained on keelatud ainult võistluste ajal. "Operatsioon Hercules on tõstatanud tõsiseid küsimusi NADC-i testimispraktika aususes ja osade töötajate kompetentsuses," sõnas WADA uurimisosakonna juht Gunter Younger. "Lisaks näitab sellise praktika pikaajaline toimumine ja jultumus märkimisväärseid puudujääke organisatsiooni töös."

"Operatsioon Hercules leidis selgeid tõendeid, kuidas NADC helistas sportlastele või nende treeneritele, et nad oleksid valmis päev hiljem toimuvaks dopingutestiks," lisas Younger. Youngeri sõnul kasutas NADC sellist praktikat eriti just enne tähtsaid rahvusvahelisi võistlusi ning vahepeal oli testimisel üheaegselt kohal kogu mõne spordiala koondis. WADA reeglite kohaselt tuleb dopinguproove võtta ette teatamata, et sportlane ei jõuaks selleks valmistuda.

WADA teatest selgus, et sarnases käitumises süüdistati ka Ukraina kergejõustikuliitu, kuid uurimise käigus nende süüd tõestada ei suudetud. "Küll aga leiti potentsiaalseid tõendeid, et üks alaliidu liige kauples keelatud aine EPO-ga," seisis teates. "Kõnealune isik eitas süüdistusi, WADA palus juhtumit uurima hakata ka kergejõustikus puhtuse eest võitleval organisatsioonil Athletics Integrity Unit."

WADA on alustanud Ukraina antidopinguagentuuri suhtes uurimist.