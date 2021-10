Eesti naiste jalgpallikoondis sai Walesilt kindla kaotuse, BBC valis kohtumise parimaks mängijaks eestlanna

MM-valiksarja I-alagrupis on Eesti nulli punktiga viimasel real. Punktiarve on avamata ka Kasashstanil, kellel on aga parem väravatevahe. Alagruppi juhivad prantslannad (12 p), kellele järgnevad Wales (10), Sloveenia (7), Kreeka (6), Kasahstan (0) ja Eesti (0).