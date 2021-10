Roberts Štelmahers: oma fännide ees on niimoodi väga valus kaotada

"Sellisel moel on meie oma fännide ees väga valus kaotada," rääkis Kalevi peatreener Roberts Štelmahers pressikonverentsil. "Me ei kasutanud võiduvõimalust ära. See võit oleks meid alagrupis palju aidanud. Aga see on korvpall. Jääme positiivseks ja nüüd on meil võimalus vastaste saalis revanš võtta."