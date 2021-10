Anett Kontaveit: aastalõputurniirile jõudmine oleks minu jaoks väga suur asi

"Mul oli väga hea meel Moskvas tiitel võita. Üleüldiselt olen mängimise üle õnnelik ja ootan järgmisi väljakutseid," sõnas Kontaveit teisipäevasel pressikonverentsil.

Heas hoos Kontaveitil on võimalus kindlustada koht Guadalajaras toimuval WTA aastalõputurniiril. Selle jaoks tuleb tal aga Transilvaania Open võita. "Enne Ostrava turniiri ei oodanud ilmselt keegi, et mul võiks olla isegi väike võimalus jõuda sellisesse olukorda," sõnas eestlanna septembri lõpus toimunud turniiri kohta, mille ta võitis. "Mina aga sellepärast omale lisapingeid peale ei pane. Võtan ühe mängu korraga. Selleks tuleb turniir võita, aga sinna on veel pikk tee. Ma sellele liiga palju ei mõtle."

Kontaveit kohtub avaringis 28-aastase Kruniciga, kes jõudis põhitabelisse läbi kvalifikatsiooni. "Sellest tuleb keeruline matš," tõdes tennisist. "Ta mängis kvalifikatsioonis väga hästi ning tal on siin paar mängu juba kirjas. Mina alles jõudsin teiselt turniirilt. Plaanin täna trenni teha ja homme võimalikult palju valmis olla."

Kontaveitilt uuriti ühtlasi, mis on viimaste kuude edu põhjuseks olnud. "Aitas see, et hakkasin Dmitri Tursunoviga koostööd tegema. Ta tõi meie tiimi juurde värsket verd, uusi perspektiive ja positiivseid emotsioone," vaatas tennisist tagasi senisele koostööle venelasest treeneriga. "Ta on olnud suurepärane täiendus. Ta on aidanud mul võtta asju kergemalt."

"Praegu treenime me turniiride ajal koos. (Tiheda mängugraafiku tõttu) pole meil olnud võimalust turniiride eel korralikku ettevalmistust teha," kirjeldas Kontaveit koostööd. "Uue hooaja eel saab seda rohkem teha. Siis saab paika panna kindlad treeningkavad ja kindlate asjade kallal tööd teha."