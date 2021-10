No ei saa vanameister Sebastien Loeb näppe ralliauto roolist eemal hoida, kuigi endal on turjal 47 eluaastat ja auhinnakapis üheksa tšempionikarikat. Nüüd lõi ta käed M-Spordi meeskonnaga, testis juba uue põlvkonna Rally1 masinat ja kuulduste järgi kavatseb kaasa lüüa suisa kuuel MM-etapil. Jaanuaris, legendaarsel Monte Carlo võidukihutamisel on ta juba stardis.