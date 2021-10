Eesti jalgpalliklubi langes varguste ohvriks: pätid võtsid kaasa sularaha, dokumente, tehnikat ja muud

"Väga kurva meelega anname teada, et meie Kalevi staadionil on viimasel nädalal toimunud mitu vargust. Kui esmaspäeval jäid mitmed rattad varastele saagiks, siis täna öösel käidi sees meie ajutises kontoris," seisis klubi teates. "Kindlasti on ka vastavatel pikanäpumeestel käimas rasked ajad, sest kaasa võeti muude asjade seas kohvi, oliiviõli, spordikotte, natukene sularaha, mõned dokumendid ning klubi sümboolikaga salle. Viimast kindlasti selleks, et ennast kaitsta algava pakase eest või siis loodetavasti mängupäevadel välja näidata oma kiindumust meie sinivalgete vastu."