Parapurjetamine võitleb end tagasi paralümpiamängude kavva

“Eesti Paralümpiakomitee saab sellist püüdlust ainult tervitada ning koostöös Eesti Jahtklubide Liiduga oleme omalt poolt andnud ja anname ka tulevikus omalt poolt tugeva panuse ala arengule, sest Eesti on mereriik ja purjetamine on alati olnud populaarne spordiala,” lausus Eesti Paralümpiakomitee president Monika Haukanõmm.

Parapurjetamine kasvab täna enneolematult kiiresti. "Me teame, et teised suuremad spordialad, kes taotlevad ennistamist, koostavad juba oma pakkumisplaane," kommenteeris World Sailingu tegevjuht David Graham. "Viimase viie aasta jooksul on parapurjetajate osalusega rahvusvaheliste

parapurjetamisvõistlustel osalevate riikide arv kasvanud 30%," kinnitas Graham.