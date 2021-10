Selgunud on naiste EURO-2022 finalistid

EURO-2022 peamiseks favoriidiks on endiselt Euroopa naiste saalijalgpalli valitsev meister Hispaania koondis, kelle finaali jõudmises ei olnud põhjust kahelda. Pealegi tundus, et hispaanlannad mängivad mõningase varuga ja seda ka tulemusega 12 : 2 lõppenud avamängus Slovakkia vastu, sellele järgnenud üsna tagasihoidliku lõpuskooriga 2 : 0 mängus Itaalia vastu ja kindla 7 : 0 võidu toonud mängus miniturniiri võõrustajate rootslannadega. Hispaania koondis näitas peaaegu ideaalset mängu ja on keeruline ette kujutada, et keegi oleks nende teekonda tiitli poole takistanud.