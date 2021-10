Peep Pahvi nädala viisik | Mees tuli, nägi, tegi ja võitis. Rapla tabas (vist) taas kümnesse

Hooaega kahe kaotusega alustanud Rapla, on seejärel kaks mängu järjest võitnud ning rohke ebaõnne tõttu hõre koosseis on muutunud tummisemaks. Viimane mäng näitas, et mängijate turul suudeti teha tugev käik. Valmiera alistamisel mängis äsja Tšehhist saabunud ameeriklane Demajeo Wiggins võtmerolli.

Neljanda mängunädala nädala sümboolne viisik on aga selline:

Rickey McGill (Rapla AVIS Utilitas)

Rapla meeskond on pidanud liigas neli kohtumist ning mängujuht Rickey McGill on iga mänguga läinud üha paremasse hoogu. Kaks viimast kohtumist on ta näidanud juba heal tasemel korvpalli ning meeskond on mõlemad heitlused võitnud. Laupäeval Valmiera vastu panustas ta 23 punkti ja 11 söötu.

Iga meeskond vajab oma koosseisu mängijat, kes paneks väljakul kogu tiimi vajalikul moel tegutsema ja suunaks palli alati sinna, kuhu vaja. McGill on juba praegu selles rollis hea, kuid hooaja edenedes peaks ta muutuma veelgi paremaks. Lisaks meeskonna käivitamisele, suudab ta ka ise skoori teha.

Silas Melson (Kalev/Cramo)

Kalev/Cramo meeskonna fookus on rahvusvahelistel sarjadel ning mängijatel on koduliiga heitlusteks end keeruline häälestada. Kas mängija saab sellega hakkama, on taseme näitaja.

Möödunud nädalal Kalevil suuri mänge polnud. Koduliigas saadi kaks võitu, neist Läti Ülikooli alistamine osutus keeruliseks ülesandeks. Selles, et noored lätlased õnnestus kahe silmaga alistada, oli suur osa 21 punkti visanud Melsonil. Kaks päeva hiljem viskas ta Rakvere Tarva korvi 18 punkti.

Kalevi üheks suuremaks tugevuseks on nende kolm ameeriklasest tagamängijat. Paraku on hooaeg näidanud, et kõik nad on ebastabiilsed - täna säravad, homme on täitsa varjus. Seekord oli Melson tasemel kahel mängul järjest.

Hendrik Eelmäe (Tartu Ülikool Maks & Moorits)