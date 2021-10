TÄNA OTSEBLOGI | Oluline mäng: Kalev/Cramo võõrustab Meistrite liigas Belgia klubi

Kalev/Cramol on Meistrite liigas üks võit ja üks kaotus. Võõrsil jäädi 73:75 alla Strasbourg'ile, aga kahe nädala eest saadi võõrsil 81:77 võit Bursa Tofase üle.

Oostende on Meistrite liigas kaotanud võõrsil Bursa Tofasele ja kodus Strasbourgile, aga Belgia liigas on võidetud kõik seitse mängu.

"Nad on küll need mängud lõpuks kaotanud, aga midagi kerget pole seal vastastele tulnud," tõdes Kalevi abitreener Indrek Reinbok. "Oma taseme on nad välja mänginud."