Eesti meeste jäähokikoondis valmistub novembris toimuvaks turniiriks

„Mängijad valmistuvad oma klubide juures, järgides nende nõuandeid. Ettevalmistavat tööd teeme rohkem mängijate mentaalse poolega. Oleme arvestanud, et vastased on alati tugevad ja peame endast parima andma, et võidu eest mängida. Kommenteerides koosseisu, siis alati on raske kõiki parimaid mängijaid kohale saada, näiteks Rootsis mängivatel ei ole koondisepausi ning nende klubid mängivad ka turniiri ajal.”