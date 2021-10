Credit24 peab usaldust oluliseks nii spordis kui igapäevaelus

„Juba üle 16 aasta oleme välja andnud lisaraha mõne pikaajalise unistuse elluviimiseks, ootamatute väljaminekute katteks või igapäevaste kulutustega paindlikumaks toimetulekuks,“ sõnab Annika Parm, Credit24 turundusjuht. „Meie valdkonnas on mitmeid tegijaid, kuid uuringud näitavad, et Credit24 usaldatakse konkurentide seas enim. See on suur tunnustus, aga samas väga suur kohustus- vastata klientide ootustele ja olla paindlik ning operatiivne partner rahaasjades,“ lisab Parm.

Finantsteadlikkuse väärtustamine

„Credit24 pakub tarbijakrediiti, mille põhiliseks tooteks on Krediidikonto. Väärtustame teadlikkuse tõstmist finantsteemades, sest laenuotsused peavad põhinema sellel, kui teadlikud on inimesed erinevatest võimalustest, reeglitest ja teenuse läbipaistvusest. Meie klienditeenindajad annavad põhjalikult lisainfot ja on klientide küsimuste korral alati olemas. Oluline on enne laenu võtmist leida vastus kõigile võimalikele laenuga seonduvatele küsimustele. Kahtlemata on oluline ka üldine finantsteadlikuse tõstmine, näiteks hiljuti panustasime Rahandusministeeriumi poolt loodud rahatarkuse teadlikuse tõstmise projekti ning toetasime Eesti raamautkogudele 600 rahatarkuse raamatu ostmist“ kõneleb Parm.

Vastutustundlikkus igas aspektis

„Ettevõttena väärtustame panustamist ühiskondlikult olulistesse projektidesse ja valdkondadesse. Nii jõudsime juba enam kui 10 aastat tagasi tõdemuseni, et meie südameasi on Eesti võrkpalli areng, selle toetamine ja ala populariseerimine. Oluline, et võrkpalli leiaksid enda jaoks nii tulevased staarid spordiväljakul kui fännid tribüünidel. Võrkpall ühendab erinevas vanuses inimesi ning on täna üks rahva seas tuntumaid ja atraktiivsemaid spordialasid,“ tunneb Annika Parm rõõmu võrkpalli hea käekäigu üle Eestis.

Spordielu olulisemaid taustajõude

Ka tuntud võrkpallur ja treener Rivo Vesik tunnistab, et Credit24 roll Eesti võrkpalli arengus on olnud muljetavaldav.