Haalandi mängud on tänavuseks aastaks tõenäoliselt mängitud

Haalandi vigastus on tõsine tagasilöök ka Norra koondisele, kellel seisavad novembris ees MM-valikmängud Läti ja Hollandiga. Kaks vooru enne valiksarja lõppu hoiab Norra G-alagrupis teist kohta. Liider on Holland 19 punktiga, Norral on 17 punkti, kolmas on Türgi 15-ga. Alagrupi võitja pääseb otse MM-ile, teise koha meeskonda ootab ees play-off.