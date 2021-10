Rait Ratasepa probleemid saavad lõpuks lahenduse

Pärast nimetatud kokkupõrget on Ratasepp kasutanud asendusratast, millega sõitmine on kulgenud pigem ebamugavalt. „Pühapäeval oli ikka päris keeruline. Rattaasend on nii kehva. Oleme iga päev proovinud seadistada, kuid tundub, et seda ei saagi sobivaks teha. Mingil põhjusel läheb jalg hüppeliigese ja sääre juurest kangeks. Jooksudistants on seetõttu olnud päris keeruline. Kui tavaliselt on keha maratoni alguses ära taastunud, siis pühapäeval ei läinud üldse üle,” tunnistas ultramees esmaspäeva hommikul.

Samas eilne päev kulges Ratasepal juba rõõmsamates toonides. Sadula 5 mm võrra tahapoole nihutamine tähendas, et lihased püsisid rattasõidu jooksul heas konditsioonis.

Nüüd saab Ratasepp aga taas istuda oma õige võistlusratta selga. Esialgu proovis ta abi saada kohalikelt tehnikutelt, kuid nemad on sinapeal Shimano toodanguga. Ratasepa kasutuses on aga Scotti jalgratas. „Igal firmal on omad õlid, mida pidurisüsteemi pannakse. Samamoodi omad töövahendid jne. Siin ei olnud kõike vajalikku lihtsalt saada,” selgitas Ratasepp.

Nii alustaski Hawaii Expressi tehnik Eestist teekonda Kanaari saarte poole ning esmaspäeva pärastlõunal oligi ta kohal. „Kui probleemid ilmnesid, siis hakkasin kohe Hawaii’ga suhtlema. Tehnik võttis kõik vajalikud asjad kaasa ning loodetavasti saab jalgratas taas võistluskorda,” avaldas ta lootust. „Tänapäeva tipprattad maksavad sõiduauto hinna ja lõpuks on asjad nii detailiseks aetud, et igaüks parandustöödega hakkama ei saagi. Jalgrattal ja jalgrattal on ikka vahe. Tippratas on väga töökindel ning ketaspidurid on suurepärased. Nad on ka vihmase ilmaga töökindlad.”

Praeguseks on Ratasepal läbitud 21 triatloni ehk veidike üle kolmandiku. „Nüüd hakkab ka eelarve osas surve tunda andma. Tänan kõiki toetajaid ning samal ajal otsin ka uusi, et saaksin keskenduda sportimisele,” sõnas ta.