Eesti rattaspordis haruldase saavutusega hakkama saanud Madis Mihkels pälvis kopsaka preemia

Maailmameistrivõistluste medal on Eesti rattaspordis haruldane saavutus. 18-aastane Mihkels pälvis pronksise autasu meesjuunioride 121,8-kilomeetrises grupisõidus, olles seejuures grupifinišis parim.

„Hindan väga sellist tunnustamist. Tekitab alati head meelt,“ olid Mihkelsi esmased muljed. „MM-i kolmas koht tuli üllatusena. Läksin selle eesmärgiga võistlema, et pjedestaalile pääseda, aga sõidu käik läks nii, et arvasin, et ma ei saa sinna. Medalit hindasin kohe väga ja see ei ole muutunud.“

Uuel hooajal esindab Mihkels kodust kuni 23-aastaste profiklubi Ampler Development Team. Tartlase vastu on huvi üles näidanud juba ka WorldTouri tiimid, kuid Kristjan Jaak Petersoni gümnaasiumi abiturient otsustas enne välisklubisse siirdumist kooli lõpetada. „Praegu teen veel Eestis trenni ja seejärel läheme detsembris Hispaaniasse, kus on Eesti koondisel maja. Seal on meil võimalus olla detsembri algusest veebruari lõpuni. Arvan, et olen võimalikult palju seal, aga vahepeal tuleb koolis ka käia,“ lisas Mihkels.

Austa käe alt maailma tippu jõudnud Mihkelsi füüsilise poole treeningute eest vastutab hetkel itaallane Fabrizio Bicio Maesani. Austa südame soov oleks, et Mihkels jõuaks kunagi olümpiamängudele ja kui seal väga mägine trass pole, siis miks mitte loota ka medalit. „Kui ma kümme aastat tagasi Jüri Kalmuse treeninggrupi kõrvale BMX-i grupi lõin, siis eks ma salaja ikka unistasin, et tuleks selline särav staar ka. Madis oli kümme aastat tagasi üks mu esimesi õpilasi ning tema tahe ja töökus on ta tippu viinud. Kindlasti on suur au olla Madise treener,“ ütles Austa, kelle sõnul on treeneri tunnustamine kõige suurem võimalik tänamine.

Eesti Jalgratturite Liit hindab Mihkelsi saavutust kõrgelt, kuna viimati teenis eestlane maanteeratturite maailmameistrivõistlustelt medali 1997. aastal, kui pronksi sai meesjuunioride grupisõidus kaela Margus Salumets.