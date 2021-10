Indrek Reinbok Kalev/Cramo mängumeeste tervislikust seisundist, Kanguri kohanemisest ja homsest vastasest Meistrite Liigas

Kalev/Cramol on Meistrite liigas üks võit ja üks kaotus. Võõrsil jäädi 73:75 alla Strasbourg'ile, aga kahe nädala eest saadi võõrsil 81:77 võit Bursa Tofase üle. Nüüd kohtutakse tänavu esimest korda Oostendega.

Kalevlased pidasid möödunud nädalal kaks kohtumist, kui Eesti - Läti ühisliiga raames alistati 69:67 Läti Ülikool ja 93:65 Rakvere Tarvas."Tundub, et praeguse seisuga on kõik homme rivis," rääkis Cramo abitreener Indrek Reinbok, et vigastustega seoses uusi murekohti pole tulnud. Kalev/Cramo koosseisu viimastes mängudes ei kuulunud lätlane Ojars Silinš, aga ka tema peaks nüüdseks taas võistluskõlbulik olema. "Ta sai vahepeal Achielluse kannale ravi. Nüüdseks on ta treeningutel tagasi."

Seega on ainsana vigastusega eemal tsenter Kamari Murphy, kes taastub oktoobri alguses saadud tõsisest peatraumast. "Juttude põhjal läheb Murphyl taastumine plaanipäraselt," selgitas Reinbok. "Ta liigutab juba ennast füüsiliselt. Põrutavaid ülesandeid ta veel teha ei saa, aga ta saab rattaga sõita. Teeme kordusuuringuid ja vaatame, mis tema seis on."

Möödunud nädalal liitus võistkonna treeningutega ka vanameister Kristjan Kangur, kes ka Läti Ülikooli ja Rakvere Tarva vastu juba platsil käis. Reinboki sõnul on Kalev/Cramosse naasnud Kangur võistkonda hästi sulandunud. "Ta on mänginud pool elu nii kõrgel tasemel, et temal kohanemisega probleeme pole olnud. Ta võtab kõik kiiresti omaks," sõnas abitreener.

Segu kogemustest ja noorte uljusest

Teisipäeval kohtuvad kalevlased Saku Suurhallis Meistrite Liiga raames Belgia klubi Oostende Filouga. "Võistkond on komplekteeritud kogenud mängijatest ja noortest palluritest. Tempo kontrollimist on võistkonna käekirjas palju sees," imeloomustas Reinbok homset vastast. "Noored mängijad toovad omakorda energiat ja aktiivsust juurde. Nende mängustiil on natukene konservatiivne, aga samas ka uljas."