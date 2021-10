Eesti jalgpalliliit peatas Esiliiga ja teiste madalamate liigade võistlused

Peatatud liigades on hooaja lõpuni jäänud üks kuni kuus vooru.

Teatavasti on vabariigi valitsuse otsusega alates tänasest lubatud treenimine ja võistlemine neile täiskasvanud (18-aastased ja vanemad) jalgpalluritele, kes on koroonaviiruse viimase kuue kuu jooksul läbi põdenud või on koroonaviiruse vastu täielikult vaktsineeritud. Erand tehti täies koosseisus meistrisarjadele (Premium liiga, naiste Meistriliiga, Coolbet saaliliiga) ning lisaks kõigile teistele lepingulistele mängijatele ja treeneritele riskianalüüsi ja sellest lähtuvate tegevuste alusel, näiteks testimine. Samuti kehtib erand koondistele.