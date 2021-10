Kontaveit on praegu naiste tennise kuumim mängija, võitnud kahe kuu jooksul kolm turniiri ja kui triumfeerib ka sel nädalal Rumeenias, murrab maailma edetabeli esikümnesse. Transylvania Openil finaali jõudmine tagab aga koha viie miljoni dollari suuruse auhinnafondiga aastalõputurniiril, kus võtavad mõõtu selle hooaja kaheksa parimat. Muide, ainult maailma esireket Ashleigh Barty on viie esikohaga olnud tänavu Kontaveitist võidukam, kolm karikat on ette näidata ka Barbora Krejčíkovál.