Kaubikuga mööda Euroopat seiklev Eesti lumelaudur astus sammu olümpiamängude poole

Nagu meil on tihti tavaks, siis tippu tuleb pürgida omal käel. Lumelaudurite koondist Eestis ei ole. Kikas on ette võtnud aga täiesti omanäolise teekonna. Nimelt ehitas ta koos isaga neljaveolise Ford Transiti kaubiku ümber matkaautoks. Sellega reisib Kikas laagritesse ja võistluspaikadesse ning samas kaubikus elab ta Kesk-Euroopas viibimise ajal. „Elan kolmandat talve Austrias. Elan liustikuparklas oma matkabussis laagrielu. Niimoodi käib minu elu varasügisest suveni välja. Suveks tulen Eestisse tagasi,” rääkis Kikas, kelle kaubikus on voodi, kööginurk, panipaigad jm.