EM-tiitli võitnud Ken Torn: Ungari ralli oli äge, kuid väga nõudlik

„Ralli oli üsna sündmusterohke. Oli oodata, et saab olema väljakutse ja seda ta ka oli. Ralli ise siin Ungaris oli äge, kuid väga nõudlik. Kahjuks oli meil see nädalavahetus tehnilisi probleeme ja võistlus jäi plaanitust lühemaks. Probleemidele vaatamata suutsime Ungaris meistritiitli kindlustada ja oleme selle üle väga rõõmsad. Tahan tänada M-Sport Poola meeskonda, kes meile selle ERC hooaja võimaldasid ja tänud Kaurile suurepärase töö eest. Suurimad tänud ka kõigile toetajatele ja kaasaelajatele. Loodetavasti saame nelja nädala pärast Kanaaridel hooajale ilusa punkti panna,“ sõnas Torn.

„Sellest rallist võiks raamatu kirjutada, sest sündmusi, mida meenutada, oli palju. Kahjuks polnud see meie nädal, kuid saime palju targemaks. Võtame kõik õpitu ja kogetu endaga kaasa, et tulevikus olla veel paremad. Ühinen Keni tänusõnadega M-Sport meeskonna ja kõigi toetajate ning pöidlahoidjate osas. Tahan omaltpoolt tänada ka Keni, kes on üks vinge mees ja kahe viimase aasta koostöö on lõppenud Euroopa meistritiitlitega,“ lisas Pannas.