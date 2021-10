OTSEBLOGI | Hamilton tõusis stardiga Verstappenist mööda, kuid boksipeatusega keeras hollandlane asjad vastupidi

Verstappen võttis kvalifikatsiooni esikoha viimase ringiga, kus ta sõitis aja 1.32,910. Hollandlane edestas oma suurimat konkurenti Lewis Hamiltoni (Mercedes) 0,209 sekundiga.

Kolmanda aja sõitis teine Red Bulli piloot Sergio Perez (+0,224) ja neljanda Mercedese sõitja Valtteri Bottas (+0,565), aga soomlase vahetas mootorit ja ta peab startima üheksandalt positsioonilt. Tema asemel tõuseb neljandaks Charles Leclerc (Ferrari, +0,696).

Enne USA etappi on Verstappenil 262,5 punkti, Hamiltonil on punkte 256,5. Kolmandal positsioonil on 177 punktiga Bottas.