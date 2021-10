Suurepärases hoos Anett Kontaveit tõusis tänavuse aasta kolme parema sekka

Anett Kontaveit Moskva turniiri võitjana. Foto: NATALIA KOLESNIKOVA, AFP/Scanpix

Anett Kontaveit on viimasel ajal olnud suurepärases hoos. Tänavu on Kontaveit jõudnud viiel WTA-turniiril finaali ning neist kolm viimast on lõppenud eestlanna võiduga.