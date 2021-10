FC Flora kaotas taas FC Kuressaare vastu punkte, Levadia libises veel veidike kaugemale

Kui Kuressaare jäi esikuuikust välja, siis Flora lasi tabeliliidri FCI Levadia veelgi kaugemale. Levadial on liidrina 67 punkti ning Floral teisena 58 silma. Floral on seejuures üks mäng vähem peetud (kohtumine Tartu Tammekaga). Seega on Levadia virtuaalne edumaa kuus punkti.