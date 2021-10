Anett Kontaveit sai Transilvaania Openiks teise asetuse, esimeseks vastaseks serblanna

Järgmisel nädalal WTA-tabelis 14. kohale kerkiv Kontaveit sai Transilvaania Openiks teise asetuse. Kõrgeima paigutusega on rumeenlanna Simona Halep (WTA 19.). Kolmanda asetuse sai äsja US Openi võitnud Suurbritannia esindaja Emma Raducanu (WTA 24.), kes on isa poolt Rumeenia päritolu.