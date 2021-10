TÄISPIKKUSES ja TIPPHETKED | Kontaveit tuli raskest seisust välja ja võitis Moskva tenniseturniiri!

"Matš oli väga raske ja tunnen väga suurt kergendust. See on imeline tunne. Meil mõlemal oli matši jooksul palju õnne. Oli väga keeruline, sest Aleksandrova kontrollis mängu väga hästi. Püüdsin kõik pallid tagasi tuua ja anda endast kõik, mis võimalik. See mind lõpuks päästiski," rääkis Kontaveit pärast võitu tehtud lühiintervjuus.