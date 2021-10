Epp Mäe sihib Pariisis olümpiakulda: eesmärk peab olema suur

Saatejuht küsis Epp Mäelt, et millised on kõige olulisemad komponendid, mis on vajalikud tippu jõudmiseks? Epp Mäe: “Väga oluline on see, et sa ise seda väga tahad ja oled ambitsioonikas.” Mäe meenutas enda näitel, et tasub olla ka jäärapäine. “Kui keegi ütles mulle, et naiste maadlusega Eestis mitte kuskile ei jõua, siis mul just tekkis selline tunne, et ma siis näitan teile, kuidas ma jõuan.”