Ronaldo sõimas Atalantaga mängu vaheajal klubikaaslastel näo täis

The Suni andmetel oli 36-aastane Ronaldo teatanud riietusruumi sisenedes, et selline mängupilt pole Unitedi jaoks mingil juhul "aktsepteeritav".

Kui peatreener Ole Gunnar Solskjaer üritas mängijaid rahustada, siis portugallane end tagasi ei hoidnud. Ta küsis, kas mängijatel endal häbi ei ole, ning teatas, et Manchester United ei saa oma fännide ees niimoodi mängida.

The Suni andmetel oli teine portugallane, Bruno Fernandes pöördunud vaheajal Solskjaeri poole, et juhendaja taktikat pisut muudaks. Fernandes palus luba madalamal mängida, et tal oleks lihtsam palli saada ja mängu ehitada.