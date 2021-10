Tennise esireket kuulutas karmide koroonareeglite tõttu hooaja lõppenuks

Põhjuseks on Austraalia karmid koroonareeglid, mis tähendavad, et Barty peaks pärast Mehhikos Guadalajaras toimuvat WTA turniiri kodumaal pikaks ajaks karantiini jääma.

"See oli raske otsus," teatas tänavune Wimbledoni tšempion. "Kuid ma pean seadma esikohale oma keha ja taastumise 2021. aasta hooajast ning keskenduma sellele, et Austraalia suve eel oleks mul tugev eelhooaeg. Kuna Queenslandi tagasi reisimine ja karantiininõuded on jätkuvalt keerulised, ei ole ma valmis oma jaanuarikuist ettevalmistust ohtu seadma. Minu fookuses on nüüd Austraalia suvi ja kõik endast olenev, et võita Austraalia lahtised."